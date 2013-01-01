Обложка журнала Сибирский Вестник

Сибирский вестник медицинской информатики
и информатизации здравоохранения

Уважаемые коллеги! Вы находитесь на официальном сайте научного издания "Сибирский вестник медицинской информатики и информатизации здравоохранения" - журнала, объединившего усилия и потенциал Тюменского государственного медицинского университета, научно-производственного инновационного предприятия "Тюменский институт медицинской информатики", Тюменского регионального отделения Национальной ассоциации медицинской информатики, Российской ассоциации телемедицины и HEALTH LEVEL SEVEN EURASIA.

 

Главный редактор, Санников Алексей Германович

Заведующий кафедрой медицинской и биологической физики с курсом медицинской информатики ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава РФ»

Доктор медицинских наук